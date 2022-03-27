Нефтебаза загорелась в результате обстрелов российских оккупантов.

В Львове спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории нефтебазы, произошедший в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Ликвидация пожара продолжалось более 12 часов.

"26 марта около 16:30 во Львове в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения горючего возник пожар. 27 марта в 05:02 пожар локализован. В 06:49 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 марта оккупанты дважды совершили ракетный обстрел Львова.

"Было два попадания по объектам критической инфраструктуры. Один из них попал в нефтебазу в самом Львове в жилом квартале. Второй – по объекту оборонной структуры - по заводу, который расположен также в жилом массиве", – информировал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Из-за бомбардировки пострадали пять человек, значительно повреждены несколько зданий, в частности - школа и детский сад.

Утром 18 марта во Львове также прогремело несколько взрывов. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что ракеты прилетели в районе аэропорта, есть раненые.

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