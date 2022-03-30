Уничтожены резервуары с горючим нефтебазы.

Пожар на нефтебазе в Ровенской области, произошедшей в результате обстрела российских оккупантов, удалось ликвидировать.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"Ликвидирован пожар на нефтебазе в Ровенской области. На месте работали 67 пожарных, 17 единиц техники, а также 2 пожарных поезда", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, возгорание произошло 28 марта в результате вражеского ракетного удара.

По этим фактам правоохранители начали производство по статьям 441 и 438 УК Украины - экоцид и нарушение законов и обычаев войны.

"Уничтожены резервуары с горючим нефтебазы, возник пожар. Эти действия могут нанести непоправимый урон экологии. Оценка убыткам для окружающей природной среды будет предоставлена с привлечением специалистов соответствующих государственных органов", - сообщили в Ривненской ОВА.

Напомним, вечером в субботу, 27 марта на Волыни прогремели взрывы. Затем председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил - это были ракетные удары по нефтебазе. Ликвидировать пожар удалось под утро понедельника.

Также 26 марта оккупанты дважды совершили ракетный обстрел Львова.

"Было два попадания по объектам критической инфраструктуры. Один из них попал в нефтебазу в самом Львове в жилом квартале. Второй – по объекту оборонной структуры - по заводу, который расположен также в жилом массиве", – информировал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Повреждена во время обстрелов нефтебаза во Львове пылала 12 часов.