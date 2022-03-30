Насчет вражеского удара по Днепру ожидается официальное заявление от областной военной администрации, отметил мэр.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о ракетном ударе по городу.

Об этом он написал в Facebok.

"Похоже, что ракетный удар. Уже есть понимание, где и куда. Фото не постим. Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями "Был взрыв" не перегружаем. Ждем официального сообщения от военной администрации. Больше без комментариев", - отметил он.

Напомним, рано утром 24 февраля войска России ворвались в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Днепр.

В Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что 27 марта вооруженные силы России обстреляли один из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области запрещенными кассетными боеприпасами. По данным правоохранителей, оккупанты открыли огонь из системы залпового огня "Торнадо-С".