Локализовать пожар удалось к утру понедельника.

Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в Луцке, загоревшейся в результате обстрелов российских оккупантов.

Как отметили в управлении ГСЧС Волынской области, пожар ликвидировали в 6:00 29 марта.

"Пожар, произошедший вчера на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в Луцке в результате обстрела 27 марта, ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 марта на Волыни прогремели взрывы. Затем председатель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил - это были ракетные удары по нефтебазе.

В течение 28 марта ликвидация пожара, произошедшего на одном из промышленных предприятий для хранения горючего в Луцке, продолжалась. Локализовать пожар удалось к утру понедельника.

Также 26 марта оккупанты дважды совершили ракетный обстрел Львова.

"Было два попадания по объектам критической инфраструктуры. Один из них попал в нефтебазу в самом Львове в жилом квартале. Второй – по объекту оборонной структуры - по заводу, который расположен также в жилом массиве", – информировал председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Поврежденная во время обстрелов нефтебаза во Львове пылала 12 часов.

Вас также могут заинтересовать новости: