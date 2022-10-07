Глава Луганской ОВА отметил, что после харьковского наступления предатели уже пытались сбежать.

Коллаборанты низшего звена, и звена повыше пытались бежать из ОРДЛО, но их не выпустила Российская Федерация. Такая же участь ожидает и так называемые "эленеровские" войска.

Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал в интервью УНИАН.

"Я думаю, что все эти так называемые "эленеровские" войска, когда они попытаются сбежать в Россию, то на территории РФ выстроятся заградотряды, и они их пускать не будут. Какие-то непонятные вооруженные люди, которых русские презирают, как сами недоформирования Л/ДНР. Они их не пустят, огромные формирования вооруженных людей к себе на территорию. Они заставят их воевать", - заявил глава Луганской ОВА.

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По его словам, у захватчиков депрессивное, потому что "думающие люди черпают информацию из разных источников".

"То, что показывает российский телевизор, – это хорошо… но они же владеют еще и оригинальной информацией. Давайте только посмотрим на подписание вот этих бумажек в Кремле главными гауляйтерами. Можно улыбаться сколько угодно, пожимать руки, как мушкетеры… Надо было посмотреть на их глаза. Глаза не врут. Взгляд тяжело как-то перенастроить, показать глазами, что ты радуешься. Там был взгляд испуганных, растерянных людей, которые понимают, что все не так, как говорится по телеку, и не так, как говорит Путин. На самом деле все намного страшнее", - объяснил Гайдай.

При этом он считает, что коллаборанты знают, что их не выпустят за территорию Луганской области - они уже пытались уехать на следующий день после харьковского наступления.

Наступление в Луганской области - что известно

В 2014 году пророссийские боевики захватили часть Луганской области и создали там так называемую "ЛНР". Между захваченной территорией и землей, подконтрольной Киеву, появилась линия разграничения.

В 2022-м РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, захватила новые территории Луганщины и решила их аннексировать после псевдореферендума, который не признал почти весь мир.

ВСУ пошли в контрнаступление в конце августа. В середине сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковщина освобождена от захватчиков.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что армия Украины пошла вперед в Луганской области и уже освободила от оккупантов шесть населенных пунктов.

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