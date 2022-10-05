Гайдай рекомендовал жителям Луганской области, которые сейчас в оккупации, уехать подальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями.

Украинские военные освободили от оккупантов шесть населенных пунктов в Луганской области.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Украинские войска освободили шесть населенных пунктов Луганщины. Люди с территорий, которые Россия захватила еще в 2014 году, ждут ВСУ", - заявил глава ОВА. Видео дня

Гайдай рекомендовал жителям Луганской области, которые сейчас в оккупации, уехать подальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями.

"В глубоком тылу россиян взрываются казармы и склады с боеприпасами. При принудительной мобилизации на Луганщине мужчин уже не спрашивают о здоровье и семейном положении: забирают и больных, и многодетных", - добавил он.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Владимир Зеленский 4 октября сообщил, что защитники Украины освободили на юге ряд населенных пунктов.

"Наши бойцы двигаются быстро и мощно", - сказал президент Украины.

ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

Сегодня, 5 октября, глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что деоккупация Луганской области началась, уже несколько населенных пунктов освобождены от захватчиков.

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