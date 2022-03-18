Украинская сторона не рассчитывала брать тысячи пленных, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал матерей российских солдат проверить, где их сыновья, и что с ними на самом деле.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram.

"Каждая мама, которая знает, что ее сына отправили на войну против Украины должна проверить, где ее сын. И особенно те, кто не может связаться со своими детьми, кому сказали, что их дети погибли и не вернули тела. В интернете есть номера, по которым вы можете обратиться и узнать, что же на самом деле с вашими детьми", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина не рассчитывала брать тысячи пленных.

"И нам не нужны 13 или сколько угодно тысяч убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотели только мира. Мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти", - отметил Зеленский.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь.

В Генштабе украинской армии сообщали, что по состоянию на 17 марта общие боевые потери врага составили около 14 тыс. человек.

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