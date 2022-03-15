За прошедшие сутки СБУ задержала 60 пособников оккупантов и выкрыла 20 ДРГ / фото SecurSerUkraine
Служба безопасности Украины наряду с ВСУ стоит на страже нашего государства. Каждый день СБУ обнаруживает и задерживает пособников оккупантов. Недавно она рассказала о поимке хакера, который отвечал за мобильную связь российских нацистов. А теперь спецслужбы отчитались о проделанной работе за прошедшие сутки. Как сообщил спикер Артем Дехтяренко, Службе безопасности удалось поймать более 60 коллаборантов и раскрыть 20 диверсионных групп врага.
Война в Украине: отчет от СБУ
- Черкасская область. Поймана информаторка, которая работала на разведку оккупанта. Женщина передавала фото и видео о расположении ВСУ и пропагандировала "русский мир".
- Луганская область. Фиксируются преступления врага на временно захваченной территории. Путинские террористы пытаются подавить украинское сопротивление с помощью карательных отрядов. В Лисичанске задержан житель, который работал на боевика так называемой "ДНР" и собирал информацию о передвижении и дислокации ВСУ.
- Кропивницкая область. Арестован гражданин, который работал в российском информационном поле. Он выражал антиукраинскую позицию и неуважение к ВСУ, а также правительству государства.
- Закарпатская область. Выкрыто местного жителя, который организовал канал для отправки призывников за границу. Его задержали при сопровождении трех дезертиров.
Война Российской Федерации против Украины
- Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.