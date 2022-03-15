Вражеское подполье будет уничтожено.

Служба безопасности Украины наряду с ВСУ стоит на страже нашего государства. Каждый день СБУ обнаруживает и задерживает пособников оккупантов. Недавно она рассказала о поимке хакера, который отвечал за мобильную связь российских нацистов. А теперь спецслужбы отчитались о проделанной работе за прошедшие сутки. Как сообщил спикер Артем Дехтяренко, Службе безопасности удалось поймать более 60 коллаборантов и раскрыть 20 диверсионных групп врага.

Война в Украине: отчет от СБУ

Черкасская область. Поймана информаторка, которая работала на разведку оккупанта. Женщина передавала фото и видео о расположении ВСУ и пропагандировала "русский мир".

Луганская область. Фиксируются преступления врага на временно захваченной территории. Путинские террористы пытаются подавить украинское сопротивление с помощью карательных отрядов. В Лисичанске задержан житель, который работал на боевика так называемой "ДНР" и собирал информацию о передвижении и дислокации ВСУ.

Кропивницкая область. Арестован гражданин, который работал в российском информационном поле. Он выражал антиукраинскую позицию и неуважение к ВСУ, а также правительству государства.

Закарпатская область. Выкрыто местного жителя, который организовал канал для отправки призывников за границу. Его задержали при сопровождении трех дезертиров.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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