Теперь его будут судить, как предателя государства.

Служба безопасности Украины продолжает активно работать и задерживать соратников оккупантов на территории нашего государства. Несколько дней назад СБУ задержала пособников российских нацистов и наводчиков артиллерии в Донецкой области. А теперь сотрудники спецслужб вычислили и арестовали хакера, который обеспечивал путинских террористов мобильной связью.

На официальной странице Службы безопасности Украины на Facebook сказано, что коллаборант анонимно совершал звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков. Он также рассылал украинским силовикам и государственным служащим предложения сдаться и перейти на сторону оккупанта.

Этот же хакер передавал команды и приказы передовым группам врага. По данным СБУ, за день через предателя проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них — от высшего руководства армии противника. Коллаборанта задержали, а оборудование изъяли. Хакеру выдвинули подозрение в госизмене, так что ему грозит пожизненное пребывание за решеткой.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: