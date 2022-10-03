Информация о пострадавших уточняется.

Российские оккупанты нанесли ракетного удара по медицинскому учреждению в Харьковской области, погиб врач-анестезиолог, ранена медсестра.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по лечебному учреждению в Купянском районе. К сожалению, погиб врач-анестезиолог, одна медсестра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется", - отметил он.

Синегубов подчеркнул, что здание медучреждения почти полностью разрушено с первого по четвертый этаж.

На месте работают спасатели и правоохранительные органы.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар по больнице в Купянске Харьковской области.

"Купянск. Под обстрелами главный лечебный корпус городской больницы. Врач погиб, медсестра ранена. Враг продолжает беспощадно терроризировать мирное население", - написал он в своем Telegram- канале.

Зеленский подчеркнул, что каждый оккупант должен четко помнить, что возмездие за каждый удар по украинским городам и людях – неизбежно.

"День приговора для рашистов обязательно наступит", - подчеркнул глава государства.

Ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 3 октября, оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью и по двум селам в Запорожском районе. Они выпустили около 10 ракет С-300.

По данным председателя Запорожской ОГА Александра Старуха, в областном центре разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В частности, реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями. Сообщалось об одном пострадавшем.

Также утром сегодня, 3 октября, оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине.

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