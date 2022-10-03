Есть риск повторных атак

Утром в понедельник, 3 октября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Запорожью.

Об этом сообщил Анатолий Куртев, и. о. мэра и секретарь Запорожского городского совета.

"Предварительно, в результате вражеского обстрела разрушениям подверглась инфраструктура города. К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы. Более подробная информация выясняется", – сообщил он.

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Глава Запорожской ОВА Александр Старух также сообщил, что враг совершил ракетный обстрел областного центра.

"Есть риск повторных атак. Берегите себя", – подчеркнул он.

Обстрелы Запорожье

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале текущего года российские захватчики захватили значительную часть Запорожской области. Крупнейшие города области – Бердянск, Мелитополь, Токмак, Энергодар (где расположена крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская) попали под оккупацию. Областной центр находится под контролем Украины.

23-27 сентября оккупанты провели так называемый референдум на Запорожье и Херсонщине – об отсоединении от Украины, образовании независимого государства и его присоединении к РФ. Впоследствии 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о попытке аннексии территорий 4 областей Украины – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской. Ни одну из них россияне не контролируют полностью.

Вместе с тем областной центр, Запорожье, который враг обстреливал на протяжении всей полномасштабной войны с разной регулярностью, во время проведения "референдума" и после него начал все чаще подвергаться обстрелам.

В частности, 2 октября российские оккупанты попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С-300, разрушена промышленная инфраструктура.

30 сентября россияне били по колонне гражданских автомобилей, которые ожидали в очереди на выезде из города к временно оккупированной территории. Погиб 31 человек.

24 сентября также было известно о по меньшей мере пять "прилетов", одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и спровоцировала пожар в многоэтажном доме.

За день до псевдоголосования, 22 сентября, РФ ударила по Запорожью и пригороду 9 ракетами.

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