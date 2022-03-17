В Киевской области ситуация сложная, но контролируемая, отметил глава Киевской областной военной администрации.

Председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил, что работа по освобождению от оккупантов сел вокруг Киева ведется, но конкретизировать информацию до завершения соответствующих операций невозможно.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

Отвечая на вопрос об отсутствии информации от официальных лиц об освобождении сел от оккупантов вокруг Киева, Павлюк отметил: "Работа соответствующая идет, но для того, чтобы утечки информации не было о действиях наших подразделений, мы об этом скажем, когда можно будет говорить...".

"Идут соответствующие действия наших подразделений, противодействие противника, перемещения противника, пока конкретно сказать, что оно вот так, до завершения соответствующих операций, невозможно", - уточнил чиновник.

Также Павлюк сказал, что на Киевщине ситуация "сложная, контролируемая".

"На Киевщине ситуация сложная, контролируемая, прогнозировать действия очень сложно. Мы готовы адекватно реагировать на все угрозы. Наибольшая опасность так и остается - Житомирская трасса, Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, Вышгородский район. Также, кроме того, обстрелы были в Вышгородском районе... Вооруженные силы на своих позициях стойко обороняют рубежи. Делаем новые рубежи для повышения устойчивости обороны", - отметил он.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев и города, которые находятся рядом, - Бучу, Ирпень, Гостомель, шли бои.

Противнику удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

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