Украине продолжат грозить ракетные удары, отметил эксперт.

Российский президент Владимир Путин в ходе войны с Украиной в будущем ничего нового не будет предпринимать.

Глава РФ продолжит уговаривать псевдопрезидента Беларуси Александра Лукашенко расширить участие в войне и продолжит обстреливать украинское государство ракетами, рассказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Он (Путин - Ред.) не будет делать ничего (нового - Ред.). Вот мы нового за эту войну не увидим… Что было, то и будет - он будет уговаривать Лукашенко и не уговорит…, он будет периодически стрелять… оставшимися ракетами… Иран много поставить не может, Иран примитивная достаточно страна…", - спрогнозировал эксперт.

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Война Украины и России - что нужно знать

Наша армия уже освободила от захватчиков более чем половину оккупированной территории. По состоянию на 10 января потери РФ в Украине уже составляют около 112 тыс. 470 оккупантов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в 2023 году Украину ждет победа в войне с РФ. Кроме того, он спрогнозировал трансфер власти в России.

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