За минувшие сутки защитники Украины ликвидировали более 700 россиян.

За сутки украинские защитники уничтожили около 710 российских оккупантов. Кроме этого, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заинтриговали информацией об уничтожении катера или корабля.

Так, отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 января ориентировочно составили:

личного состава - около 112 тыс. 470 (+710) человек ликвидировано,

танков - 3 тыс. 84 (+4) единицы,

боевых бронированных машин - 6 тыс. 154 (+7),

артиллерийских систем - 2 тыс. 73 (+4),

РСЗО - 434,

средств ПВО - 217,

самолетов - 285,

вертолетов – 275,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 тыс. 860 (+4),

крылатых ракет - 723,

кораблей / катеров - 17 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн – 4 тыс. 817 (+8),

специальной техники ‒ 183.

"Немного больше информации относительно вражеского корабля / катера будет предоставлено после уточнения", - отметили в Генштабе.

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Потери РФ в Украине

За минувшие сутки украинские защитники отбили вражеские атаки в районе Бахмута, Соледара и еще 10 населенных пунктов на Донбассе. "Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Сосредоточивает усилия на захвате Донецкой области в пределах административной границы, успеха не имеет", - сообщали в Генштабе.

Помимо этого, защитники Украины хорошенько "прожарили" оккупантов. Наша авиация нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага. Также воины сбили 2 вражеских разведывательных беспилотников типа "Орлан".

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