Время покажет, кто именно придет к власти в РФ, отметил начальник ГУР Минобороны Украины.

Следующий, 2023 год, принесет Украине радость и победу.

Руководство РФ в следующем году будет ждать трансфер власти, об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью во время информационного телемарафона.

По его словам, к кому перейдет власть в РФ - к реваншистам или более лояльным представителям - покажет время.

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"Радость и победу, вот что он нам принесет (следующий год - Ред.) ...Как минимум, я на это надеюсь", - сказал Буданов.

Война Украины с Россией 2022 - прогнозы

Ранее Кирилл Буданов говорил, что проигрыш россиян в войне с Украиной - уже решенный вопрос.

Британская газета Financial Times писала, что война в Украине продлится весь следующий год - ни наше государство, ни РФ не согласятся на то, чтобы конфликт стал замороженным.

В декабре советник Офиса президента Алексей Арестович прогнозировал, что в течение ближайших восьми месяцев война с РФ не закончится.

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