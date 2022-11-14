Так, с февраля 2022 года Силы обороны Украины суммарно деоккупировали 52,5% захваченных РФ территорий – почти 78 тыс. квадратных километров.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Вооруженные Силы Украины освободили уже более половины захваченных российскими войсками территорий Украины.

Такой вывод опубликовал OSINT-исследователь DefMon, который с первых дней войны составляет карты боевых действий в Украине. Согласно подсчетам, после деоккупации Херсона и зачистки правого берега Днепра на юге Украины суммарно освобожден 52,5% территории, оккупированной Россией с 24 февраля.

Так, по состоянию на 14 ноября, по оценке DefMon, от россиян освобождено почти 78 тыс. кв. км территории.

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В то же время до сих пор под оккупацией остается почти 71 тыс. кв. км, занятых после 24 февраля, среди них часть Николаевской области, левый берег Херсонской области, оккупированная часть Запорожской области, отдельные села Харьковщины, территория оккупированного Донбасса.

Если же учитывать захваченные РФ в 2014 году территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей и Крыма, то под оккупацией до сих пор остается около 20% Украины, а именно около 120 тыс. кв. км.

Таким образом, согласно подсчетам, во время контрнаступательных действий ВСУ освободили 39% всех оккупированных территорий, захваченных с 2014 года.

Война в Украине: что известно

Россия начала оккупацию Украины в 2014 году, аннексировав Крым и захватив часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В конце лета Вооруженные Силы Украины начали активно контрнаступать на ряде направлений. Сначала была освобождена почти вся Харьковская область. Кроме того, были освобождены ряд населенных пунктов в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

11 ноября украинские защитники зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, операция по освобождение Херсона от российских оккупантов продолжалась с начала сентября.

По состоянию на 13 ноября, с начала прошлой недели на правом берегу Днепра было деоккупировано 179 населенных пунктов на юге Украины. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные меры.

Самая сложная ситуация на востоке Украины. Так, ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов Луганской области. Сейчас продолжаются ожесточенные бои вблизи Бахмута на Донбассе.

По мнению международных аналитиков, ВС должны воспользоваться ошибкой президента РФ Владимира Путина, который "подгоняет" своих военных вести наступление.

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