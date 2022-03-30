Руководители Пентагона безуспешно пытались связаться с Россией.

В Пентагоне считают, что рассматривать отход войск РФ от Киева как признак деэскалации, "слишком рано".

Об этом сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире MSNBC.

Он также сказал, что руководители Пентагона безуспешно пытались связаться с Россией.

"Мы предприняли многочисленные попытки связаться с нашими коллегами в российских вооруженных силах, потому что считаем, что именно сейчас самое важное время для такого рода общения. Но русские не ответили", - заявил он.

Также там заявили, что президент РФ Владимир Путин не был полностью проинформирован своим Минобороны о каждом шаге в ходе российского вторжения в Украину.

США заметили, что Россия стала "намного более активной" в регионе Донбасса в последние несколько дней.

Спикер Пентагона Джон Кирби сообщил, что на Донбассе сейчас находится ориентировочно тысяча "вагнеровцев", у которых есть опыт ведения боевых действий там.

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на киевском и черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ утверждали о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США так же предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.