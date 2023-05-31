Несмотря на все усилия и запугивания оккупантам не удалось заставить население оккупированной Херсонщины принять участие в так называемом "праймериз".

Местные власти готовятся к освобождению левобережья Херсонской области и запасают гуманитарную помощь для жителей этих территорий, которые пока оккупированы россиянами.

"Сейчас все активно готовимся к освобождению левобережной части Херсонщины. Понимаем, что там гуманитарная поддержка наших людей будет нужна в очень больших объемах. Мы видим, что там сложная ситуация. Там нет голода, но есть проблема с медикаментами, с доступом к медицинским услугам. И так же понимаем, что орки как правило оставляют за собой, когда их выбьют, все ограблено и разрушено", - сказал на брифинге первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Он отметил, что надо будет быстро все восстанавливать, в первую очередь, организовать людям доступ к медицинским услугам.

Видео дня

"Над этим работаем максимально, чтобы уже сейчас сформировать потребность, которая будет нам необходима для левобережной части Херсонщины", - подчеркнул он.

Относительно ситуации на оккупированных территориях первый заместитель председателя Херсонского облсовета сказал, что несмотря на все усилия и запугивания оккупантам не удалось склонить на свою сторону население и заставить принять участие в так называемом "праймериз".

"Относительно всего этого театра абсурда, который оккупационные власти называют "праймериз": все было так же "феерично" как они проводили "референдум" на Херсонщине. Наиболее интересно и важно, что они позволяли принимать участие в "праймериз" даже по паспортам гражданина Украины", - отметил Соболевский.

Он напомнил, что захватчики проводили на левобережье принудительную паспортизацию, оказывая давление на людей.

"Но несмотря на все их усилия количество людей, получивших паспорта РФ было незначительное. Поэтому они были вынуждены позволить людям, изъявившим желание принимать участие в этих "праймериз", даже по паспортам Украины это делать. Количество людей, принявших в этом участие на самом деле минимальное. То, что они делали для пропагандистской картинки - преимущественно это коллаборанты, это их члены семей, которые якобы приходили на этот "праймериз" и там что-то голосовали, выбирали кандидатов от "Единой России". Большинство населения старались держаться от этого подальше", - сказал Соболевский.

По его словам, были и факты, когда людей заставляли принимать участие, запугивали, и это делали, в первую очередь, местные коллаборанты-гауляйтеры.

"Они угрожали людям, что придут военные, приедет ФСБ, что будут арестовывать за проукраинскую позицию... а учитывая что население у нас там в очень сложном психологическом состоянии, они постоянно под давлением, постоянно запуганы, то там частично это имело эффект. Но в целом небольшое количество людей приняло участие в этом шоу", - отметил Соболевский.

Он также отметил отдельно педагогов Херсонской области.

"В отношении наших педагогов - это особый вопрос, потому что это так же наш фронт – образовательный и непобедимый. Потому что оккупационные власти очень значительные усилия прикладывали, чтобы запустить на Херсонщине образовательный процесс по российским стандартам, чтобы открыть как можно больше образовательных учреждений, чтобы в них было как можно больше учителей. И вот благодаря массовой патриотической позиции педагогов и, в первую очередь, руководителей этих заведений им это не удалось. Они на 1 сентября смогли открыть менее 100 заведений, большинство из которых было некомплектом", - подчеркнул Соболевский.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, ранее Соболевский сообщил, что предатели Украины на оккупированной части Херсонской области пытаются перевестись на работу на территорию России, однако получают массовые отказы.

В мае оккупанты усилили фильтрационные меры на временно захваченной территории Херсонской области. В частности, в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное проводились массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, имеющим симкарты украинских операторов.

При этом наблюдалась смена подхода к процессу принудительной паспортизации на более агрессивную модель.

Захватчики "придумали" метод ускорения паспортизации на ТОТ – умышленно портили документы украинцев. Неофициальное распоряжение на эти варварские действия выдала оккупационная "администрация" временно захваченной части Херсонщины.

Позже стало известно, что на временно оккупированной территории Херсонской области оккупационная администрация организует проведение праймериз от "Единой России" с целью определения "единого кандидата от региона".

Вас также могут заинтересовать новости: