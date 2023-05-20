Россияне начали новую волну паспортизации на оккупированных территориях.

Российские оккупанты готовятся к выборам на захваченных территориях Запорожской области и начали новую волну роспаспортизации среди местного населения.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что оккупанты на Запорожье "прямо заигрались в мирную жизнь".

"Рашисты мечтают осенью провести выборы на ТОТ. Имитируют демократические процессы, устроив "праймериз" среди кандидатов путинской "Единой России". Готовят списки на голосование от других партий. Устроили очередную волну принудительной паспортизации", - написал Федоров.

По его информации, российские оккупанты устраивают фильтрации на улицах - с пешеходами проводят "беседы" о необходимости паспорта, у автовладельцев угрожают конфисковать авто, если не будет паспорта.

Кроме того, россияне поощряют местных социальными выплатами на детей, но их можно получить только с роспаспортом.

"Даже депортированным социальную помощь выплачивают только при наличии аусвайса", - заметил Федоров.

Российская оккупация - новости

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2023 года в России заявили, что планируют провести региональные "выборы" на захваченных территориях Украины 10 сентября. Британские разведчики считают, что проведение "выборов" на захваченных территориях Украины одновременно с выборами в России свидетельствует об амбициях российского руководства представить эти районы как неотъемлемую часть РФ.

Напомним, российские оккупанты в сентябре 2022 года провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к России. После этого российский диктатор Владимир Путин подписал указы о "признании независимости" оккупированных российскими войсками территорий Херсонской и Запорожской областей.

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