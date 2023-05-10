Неофициальное распоряжение на такие действия выдала оккупационная "администрация" на захваченной части Херсонщины.

На Херсонщине россияне для ускорения паспортизации на ТОТ умышленно портят документы украинцев.

"Захватчики "придумали" метод ускорения паспортизации на ТОТ - умышленно портят документы украинцев. Неофициальное распоряжение на эти варварские действия выдала оккупационная "администрация" временно захваченной части Херсонщины", - пишет Центр стратегических коммуникаций.

Отмечается, что наблюдается изменение подхода к процессу паспортизации на более агрессивную модель.

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"Оккупанты предоставляют российскому паспорту статус документа для "выживания" - от выезда за пределы городов, до медицинских услуг, что фактически ставит местное население в обстоятельства непреодолимой силы. В ЦНС добавляют, что Кремль все сильнее давит на своих марионеток, чтобы те ускоряли темпы насильственной паспортизации", - говорится в сообщении.

Насильственная паспортизация украинцев - что известно

Российская Федерация заставляет украинцев получать свои паспорта на временно оккупированных территориях. В офисе украинсекго омбусмена отмечают, что это свидетельствует об абсолютном насилии захватчиков над гражданами Украины.

Известно, что на временно оккупированных территориях Запорожской области темпы российской паспортизации очень низкие, поэтому российские захватчики вводят все новые меры давления на местное население с целью улучшения ситуации. Гауляйтер захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий обязался до 9 мая обеспечить полную паспортизацию на этой территории.

На временно оккупированной территории Херсонщины ситуация для украинцев также "очень сложная", заявил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Оккупанты давят на местных жителей в том числе и принудительной "паспортизацией". В том числе, жильцам ограничат доступ к медицинским услугам - окупать говорят людям, что если не будет паспорта, не будет полиса обязательного медицинского страхования российского образца, чтобы попасть к врачу.

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