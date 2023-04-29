На этот момент оккупанты особенно обращают внимание при обысках.

На оккупированной части Луганской и Херсонской областей оккупанты занимаются мародерством и терроризируют украинцев. Особое внимание обращают на тех граждан, у которых стоят в телефонах симкарты украинских операторов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке. В сообщении отмечается, что в населенном пункте Боково-Хрустальное Луганской области российские солдаты грабят дома местных жителей.

В Генштабе отмечают, что оккупанты также усилили фильтрационные мероприятия на временно захваченной территории Херсонской области.

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"В частности, в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, которые имеют симкарты украинских операторов", - сказано в сообщении.

Оккупанты стянули в Луганскую область своих мародеров

Как сообщал УНИАН, 26 апреля глава Луганской ОВА Артем Лысогор рассказал, что в Луганской области волонтеры, которых завезли оккупанты для восстановления временно оккупированных городов, занимаются мародерством.

По его информации, в Северодонецк и Лисичанск завозятся люди под эгидой восстановления инфраструктуры городов. Он рассказал, что так называемые волонтеры выламывают двери в квартиры, которые уцелели, и заселяют туда своих людей. При этом из квартир выносится все имущество.

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