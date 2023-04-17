В облсовете напомнили о последствиях российской паспортизации.

Первый заместитель председателя Херсонской областной совет Юрий Соболевский констатирует усиление давления российских захватчиков на местное население временно оккупированных территорий области.

"Усиление давления на население временно оккупированных территорий Херсонской области направлено на принуждение людей получать паспорта РФ. В то же время эти паспорта несут реальную угрозу для жителей Херсонщины, поскольку те, кто получил эти паспорта, в первую очередь могу быть депортированы на территорию России под видом эвакуации, а также могут быть мобилизованы", - написал он в Telegram

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ Херсонская область оказалась под временной оккупацией. В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины 11 ноября украинские бойцы освободили Херсон, отбросив российские войска на левый берег Днепра.

Видео дня

17 января Соболевский сообщил, что на временно оккупированной части Херсонской области остается 20-30% гражданского населения.

7 февраля Соболевский сообщил, что оккупанты депортируют жителей Левобережья Херсонщины из-за того, что многие из них помогают ВСУ и не склоняются на сторону врага.

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