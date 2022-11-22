На освобождение оккупированных земель влияет логистика.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что процесс освобождения украинских территорий от российских оккупантов притормаживает логистика.

Как он отметил в эфире национального телемарафона, интенсивность боевых действий на фронте очень высока. Враг совершает тысячи ударов по позициям украинских военных ежедневно.

"Процесс деоккупации притормаживает логистическая поставка оружия. Интенсивность войны очень большая – 60 тысяч обстрелов ежедневно по нашим позициям. Безусловно, объем оружия, которое должны получить – в частности снарядов к определенным тяжелым калибрам – огромный. А это сложно логистически сделать быстро. Но я думаю, что мы с этим справимся", – подчеркнул Подоляк.

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Освобождение оккупированных территорий Украины

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ по состоянию на 22 ноября освободили от российских оккупантов 1 886 населенных пунктов. В большинстве из них заработали соцслужбы, больницы и учебные заведения.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины должны деоккупировать еще около 2 тысяч населенных пунктов, захваченных российскими террористами. Он подчеркнул, что Россия своей войной стремится не просто присвоить украинскую землю и ресурсы, это является столкновением "двух противоположных отношений к людям и к жизни".

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