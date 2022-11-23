Десятки противников получили ранения возле Мелитополя, отметили в Генштабе армии Украины.

В Запорожской области в понедельник, 21 ноября, по уточненной информации, были ранены более 80 оккупантов.

В районе города Пологи уничтожено 5 единиц военной техники противника и зенитный ракетный комплекс С-300, были ранены 40 захватчиков, идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

По его данным, также возле Мелитополя ранения получили до 30 оккупантов.

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"Неподалеку Веселого Запорожской области был уничтожен блокпост оккупантов, 15 военнослужащих получили ранения различных степеней тяжести. В Мелитополе потери противника составили до 30 человек ранеными", - отметили в Генштабе.

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Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Запорожской области, в частности, Мелитополь.

Советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал, что противники после отступления с правобережной части Херсонской области, по неофициальным данным, оживились в Запорожской области - пошли в атаку в районе города Гуляйполе.

Позже глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что на Запорожском направлении противник очень редко предпринимает попытки небольших штурмовых действий.

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