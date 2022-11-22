Газоснабжение восстановлено в более 1,3 тыс. неоккупированных населенных пунктах, электроснабжение - в 1 тыс. 340 н. п., водоснабжение - в более 1,4 тыс. н. п.

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ на сегодня освободили от российских оккупантов 1 тыс. 886 населенных пунктов.

В большинстве из них заработали соцслужбы, больницы и учебные заведения. Об этом сообщили в офисе президента.

"Деокуповано - 1 тыс. 886 населенных пунктов. Работают: медицинские учреждения - в 965 н. п., учебные заведения - в 1 тыс. 65 н. п., социальные службы - в 1 тыс. 264 н. п., финансовые услуги - 1 тыс. 206 н. п." - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что газоснабжение восстановлено в 1 тыс. 303 н. п., электроснабжение - в 1 тыс. 340 н. п., водоснабжение - в 1 тыс. 432 н. п., мобильная связь - в 1 тыс. 190 н. п.

Продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры на всех деоккупированных территориях.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, с начала вторжения украинские военные ликвидировали 85 тыс. российских оккупантов.

На днях руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк, рассказала, как сейчас выглядит линия соприкосновения на юге страны.

Эксперт Олег Жданов прогнозирует, что через неделю или чуть более того на фронте будет наблюдаться активизация боевых действий со стороны ВСУ.

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