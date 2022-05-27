Кузан отметил, что в приграничные районы Брестской области перемещено четыре пусковые установки "Искандер".

Руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал о перемещении белорусских военных на границе с Украиной и вероятности атаки на севере страны.

Об этом он сказал во время телемарафона.

"Киев всегда должен быть готов для возобновления атаки. Именно поэтому мы держим резервы, и наша северная граница продолжает быть под защитой Вооруженных сил Украины", - сказал он.

По словам Кузана, враг переместил из района Осиповичи Могилевской области (Беларусь), что в 185 километрах от государственной границы Украины, в приграничные районы Брестской области четыре пусковые установки "Искандер". Он добавил, что таким образом большая часть территории Украины оказалась под угрозой.

"В то же время сейчас враг и Лукашенко смотрят на то, как будут разворачиваться события именно на наших восточных рубежах. Потому что среди белорусской армии абсолютно нет желания атаковать государство Украина", - пояснил эксперт.

По его словам, около 1,5 тысяч белорусских резервистов проходят обучение на границе, поэтому ВСУ должны держать достаточно сильную группировку на севере – Ровенщина, Житомирщина, чтобы быть готовыми к угрозе.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины прокомментировали сообщение о возможности нового российского наступления с севера. По словам замминистра Евгения Енина, подразделения МВД готовы к отпору.

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