Одна из них якобы наносила удары по Макеевке.

В Минобороны РФ придумали, что смогли уничтожить аж пять пусковых установок американских систем залпового огня HIMARS.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", сначала в российском ведомстве заявили об "уничтожении" одной пусковой установки HIMARS, но потом заявили об еще четырех.

По версии россиян, якобы уничтожена одна установка, которая наносила удары по базе "мобиков" в Макеевке. Еще четыре HIMARS якобы "уничтожили" в Дружковке.

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Как HIMARS уничтожает россиян

С момента полномасштабного вторжения России в Украину США передали нашей стране 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. По состоянию на начало ноября все они остались целыми и продолжали использоваться для противостояния вооруженной агрессии РФ. Это подтверждают как украинская, так и американская стороны.

Однако россияне регулярно отчитываются об "уничтожении" HIMARS. В частности, летом оккупанты в очередной раз солгали, выдав уничтоженный грузовик за американскую HIMARS. Фейк быстро разоблачили.

HIMARS стреляют реактивными снарядами, которые российский ЗРПК не способен сбить. Он предназначен для уничтожения низколетящих малоскоростных целей, а боеприпасы к HIMARS на вылете разгоняются до 1000 метров в секунду.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Антоновский мост взорвали не русские при отступлении на Херсонщине, а уничтожил HIMARS.

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