РСЗО будут изготавливаться для нужд армии США и союзников.

Министерство обороны Соединенных Штатов заключило контракт с компанией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня HIMARS почти на 431 миллион долларов.

Как указано на сайте Пентагона, РСЗО будут изготавливаться для нужд армии США и союзников.

"Компания Lockheed Martin Corp. из Гранд Прери, штат Техас, получила контракт на сумму 430 930 711 долларов США на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем и предоставление вспомогательных услуг для поддержки армии и иностранных партнеров, которым осуществляется продажа военной техники", – говорится в сообщении.

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HIMARS на войне в Украине

С момента полномасштабного вторжения России в Украину США передали нашей стране 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. По состоянию на начало ноября все они оставались целыми и продолжали использоваться для противостояния вооруженной агрессии РФ.

Российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" оказались бессильными против HIMARS. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что HIMARS стреляют реактивными снарядами, которые российский ЗРПК не способен сбить. Он предназначен для уничтожения низколетящих малоскоростных целей, а боеприпасы к HIMARS на вылете разгоняются до 1000 метров в секунду.

Кроме того, советник офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Антоновский мост взорвали не россияне при отступлении на Херсонщине, а уничтожил HIMARS.

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