Захватчики выдали уничтоженный грузовик за американскую РСЗО.

Россияне активно распространяют в сети фейк о якобы уничтожении американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Однако ложь оперативно опровергли.

Об этом сообщает Telegram-канал "СтратКом ЗСУ".

Оккупанты в очередной раз солгали, выдав уничтоженный грузовик за американский HIMARS.

"Во время боев за Северодонецк и Лисичанск были потеряны грузовик M1083A1P2 MTV и гаубица М777. Такое случается на войне, но р*сня не была бы р*сней, если бы не попыталась вытянуть из этой "победы" максимум, и не поиграть на зрадофильских генах украинцев, поэтому пытается выдавать фото грузовика Oshkosh за уничтожение РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении.

В СтратКоме также добавили несколько фото, подтверждающих уничтожение грузовика, а не РСЗО.

Украинцев призывают тщательно проверять информацию, не вестись на фейки от врага и верить в ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина договаривается с США о поставках ракет большей дальности для HIMARS.

Советник председателя ОПУ Арестович уверен, что HIMARS "радикально изменили правила игры на поле боя".

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