По его словам, украинские воины метко и системно гнали оккупантов с линий их обороны.

Антоновский мост взорвали не русские при отступлении на Херсонщине, а уничтожил HIMARS. Видео, которое активно распространяют в сети - результат попадания HIMARS во вражескую колонну.

Как сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире с Марком Фейгиным, ситуация с подрывом Антоновского моста имеет несколько интересных нюансов. Взрыв был мощным, поэтому есть два варианта: либо HIMARS попал в машину с боеприпасами, либо в результате атаки сдетонировала взрывчатка, заложенная россиянами для подрыва моста при отступлении.

Арестович подчеркнул, что интересная ситуация получилась с "обвалом" обороны россиян в Киселевке. Существует несколько версий того, что могло случиться: либо россияне в панике решили бежать, понимая, что моста позади уже нет, либо произошел бунт "мобиков", отказавшихся воевать.

"Киселевку они провалили и наши сразу вскочили в Чернобаевку и на окраины Херсона. Кстати, господа, сериал "Чернобаевка" закончился... Так вот, сразу на окраины Херсона. Представьте, что происходило в радиосетях российских войск. ВСУ на окраинах Херсона, ночью, Антоновский мост уничтожен. Подрыв Антоновского моста уничтожил и понтонную переправу, которая там была, по которой они пешком переходили. Основная масса войск, которая должна была удерживать все эти рубежи обороны, бежит через дамбу Новой Каховки пешком. Понятно, что перед тем вывезли технику и вооружение, особенно десантные части. Они вышли по мостам и переправам, по которым можно было переходить. А мотострелки, среди которых много мобилизованных, не менее 40%, они должны были, как и десантники (они, кстати, готовились к уличным боям), удерживать плацдарм еще достаточно долго. Все это ночью переходит пешком Каховскую дамбу под нашими ударами - минимум 4 колонны мы накрыли достаточно плотно, по самым скромным данным", - рассказал Арестович.

По его словам, пленных россиян не много, но "потеряшек" еще наловят. Впрочем, оккупанты оставили много ценной техники. Через несколько дней будут более конкретные данные о трофейном вооружении. Арестович подчеркнул, что подразделения, которые вышли на левый берег, имеют ограниченную боеспособность из-за огромных потерь в технике.

Советник ОП отметил, что на правом берегу было по меньшей мере 20 тысяч оккупантов. Они выходили группами неорганизованно. Вероятно, в какое-то время командование потеряло контроль над войсками. Оккупанты паниковали и бежали через Днепр на лодках всех типов, которые удалось найти.

Арестович отметил, что еще ночью русские на левом берегу занимали оборонительные позиции, а ночью собрались и убежали.

ВСУ освободили Херсон: главные новости

9 ноября Россия заявила о выводе войск из Херсона и правобережья области. Отступая, оккупанты взорвали мосты на Херсонщине и Николаевщине.

ВСУ довольно стремительно продвинулись в Херсон, а 11 ноября зашли в город и взяли его под контроль, сеть заполонили фото и видео, как местные жители встречают украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что бойцы зашли в Херсон и деоккупировали все правобережье Херсонской области.

Российские пропагандисты называют побег России из Херсона "трудным решением" и меняют риторику на более спокойную на фоне неудачи Кремля.

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