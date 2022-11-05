Все 20 РСЗО, переданных США, остались целы.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину США передали нашей стране 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Все они остались целы и продолжают использоваться для противостояния вооруженной агрессии РФ.

Такой информацией поделился высокопоставленный чиновник из Пентагона в разговоре с изданием Politico на условиях анонимности. По его словам, российским оккупантам не удалось уничтожить ни одну реактивную систему. Источник также подтвердил, что HIMARS помогли изменить правила ведения боевых действий и позволили наносить удары по вражеским тылам.

Отдельно чиновник из Минобороны США рассказал о количестве артиллерийских снарядов, которое используется на поле боя. Украина в сутки выстреливает от 4 до 7 тысяч боеприпасов, Россия — 20 тысяч. Однако здесь важно отметить, что враг нередко применяет артиллерийские установки и РСЗО для ударов по мирным населенным пунктам, например, Никополю.

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Применение HIMARS на фронте

Реактивные системы залпового огня с дальностью поражения до 80 километров позволили ВСУ уничтожить сотни складов с боеприпасами, пунктов управления и дислокации рашистов.

В начале сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщал, что с помощью HIMARS украинские защитники поразили более 400 целей. Сейчас эта статистика значительно увеличилась.

Последняя партия из 4 американских РСЗО прибыла в Украину 12 октября, о чем рассказал министр обороны Алексей Резников.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что оккупанты сообщают о сбитии снарядов HIMARS. Однако никаких доказательств к своим заявлениям они не прилагают.

В конце сентября в США сообщили о пакете военной помощи для Украины стоимостью $1,1 миллиарда. Он включает финансирование производства 18 HIMARS для ВСУ.

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