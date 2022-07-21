Из реактивных систем залпового огня "Ураган" враг обстрелял остановку общественного транспорта возле рынка, а после этого из артиллерии – жилой дом на Салтовке.

В результате сегодняшнего обстрела оккупантами двух районов Харькова погибли три человека, еще 23 ранены.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

"Установлено, что 21 июля в 09:30 оккупанты обстреляли, предварительно, из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова. Погибли трое гражданских, еще двадцать получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные совершили артиллерийский обстрел Салтовского района Харькова. Оккупанты попали в жилой дом. Пострадали трое мирных жителей.

Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

Отмечается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, данные уточняются.

Кроме этого, как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, медики Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи успешно реанимировали 49-летнего мужчину после клинической смерти.

"Мужчина в результате обстрелов российских оккупантов получил взрывную травму, сложные осколочные ранения", - отметил председатель ОВА.

По его словам, благодаря профессиональным действиям медиков непосредственно на месте происшествия, пострадавшего удалось спасти. Раненого госпитализировали в медучреждение для дальнейшего лечения. Состояние мужчины стабилизировалось.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 09:30 оккупанты нанесли удары по жилым районам Харькова. Сообщалось о 21 раненом и двух погибших.

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