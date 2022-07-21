Утром в четверг, 21 июля, российские оккупанты начали массированный обстрел Харькова.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов.
"Россияне наносят удары по Харькову. К сведению жителей: находитесь в укрытиях, без необходимости не выходите на улицы, не игнорируйте сигналы тревоги!", - подчеркнул он.
Городской голова Харькова Игорь Терехов также обратился к горожанам и предупредил: "Продолжается обстрел одного из самых густонаселенных районов города. Оставайтесь в укрытиях!".
По словам мэра, есть попадание в одно из медучреждений Харькова.
"Есть раненые", - добавил он.
В 9:29 на территории города и области была объявлена воздушная тревога, впоследствии появилось объявление о возможных артиллерийских обстрелах. Уже вскоре у местных начали появляться сообщения о "прилетах" по городу.
Как писал УНИАН, накануне генеральный штаб ВСУ извещал, что на Харьковском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занимаемых рубежей.
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