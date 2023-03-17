Известно, что Цзиньпин уже прибыл на переговоры к Путину в Россию.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя слухи о возможном телефонном разговоре президента Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином, отметил, что "Китай противился попыткам Украины добиться встречи с Цзиньпином".

Кулеба в интервью BBC сказал, что президент готов к телефонному разговору с господином Си: "Я не думаю, что сейчас для Китая наступил такой момент... когда он готов вооружить Россию".

В то же время глава МИД не видит "никаких признаков, что Россия готова вести переговоры про окончание войны, однако любые конфликты заканчиваются за столом переговоров".

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"Моя цель как министра иностранных дел - убедиться, что Украина села за стол переговоров после решающего успеха на поле боя", - пояснил Кулеба.

Накануне советник ОП Михаил Подоляк замечал, что "пока доподлинно нельзя сказать", что разговор двух президентов состоится в ближайшее время. По его словам, Зеленский "открыт объяснить", в частности Китаю, "природу войны и почему нельзя не учитывать в ней позицию Украины".

О намерениях Си Цзиньпина впервые с начала полномасштабного вторжения переговорить с Зеленским писало издание The Wall Street Journal. Разговор, вероятно, состоится после визита китайского лидера в Москву.

Известно, что Цзиньпин уже прибыл на переговоры к Путину в Россию.

Война в Украине - позиция Китая

Китай до сих пор занимал относительно нейтральную позицию по российско-украинской войне, впрочем, подыгрывая агрессору в международной политике. Например, китайские дипломаты неоднократно поддерживали голосованием Россию в ООН.

К годовщине вторжения Пекин опубликовал свое видение "мирного плана" между Россией и Украиной. Но в нем не было никакой конкретики, а только размытые формулирования и призывы отменить против России все санкции.

Запад опасается, что Китай может передать России вооружение для войны против Украины, в том числе ударные дроны. До этого Пекин "поймали" на поставках бронежителей и винтовок оккупантам.

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