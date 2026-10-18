Чехлы для Galaxy S27 подтверждают новый дизайн и полностью новую модель (фото)

Судя по утечке, производитель планирует разделить модели на две группы.

Авторитетный технологический инсайдер Ice Universe выложил в интернет фотографию, на которой, как утверждается, показаны чехлы для четырех моделей будущей флагманской линейки Galaxy S27.

Базовые Galaxy S27 и S27 Plus сохранят вертикальное расположение камер в форме вытянутого овала. Такой дизайн напоминает оформление предыдущих моделей серии и указывает на то, что Samsung не планирует серьезно менять внешний вид доступных флагманов.

У старших моделей ожидаются более заметные изменения. Судя по фото, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra оснастят широким прямоугольным блоком камер, занимающим значительную часть верхней области задней панели.

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Таким образом, Samsung планирует отказаться от привычного оформления с отдельными вертикально расположенными объективами в пользу массивного блока камер. Это сделает премиальные смартфоны визуально отличными от базовых моделей и более похожими на линейку iPhone 17 / 18 Pro.

Новый Galaxy S27 Pro, по предварительным данным, займет место между S27 Plus и S27 Ultra. Он предложит часть возможностей топовой модели в более компактном корпусе, но лишится встроенного стилуса S Pen.

Несмотря на схожий внешний вид, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra будут различаться по возможностям съемки. Ожидается, что обе модели получат основной сенсор на 200 Мп и сверхширокоугольную камеру на 50 Мп. Однако Pro-версия лишится более продвинутого телеобъектива Ultra. Вместо 50-Мп телевика с 5-кратным оптическим зумом она получит 12 Мп камеру с 3-кратным увеличением.

Также Galaxy S27 Pro приписывают чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme и аккумулятор емкостью 5200 мАч, что немного меньше ожидаемой батареи S27 Ultra на 5700 мАч, но все равно больше, чем у многих компактных флагманов.

Официальная презентация серии Galaxy S27 ожидается в январе 2027 года. Согласно утечке, базовый Galaxy S27 будет на 100 долларов дешевле, чем S26, а за Galaxy S27 Pro попросят $1300.

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