В МИД Китая назвали развязанную Россией кровавую захватническую войну против Украины "кризисом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы прямых переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином о войне, которую развязала Россия.

Как он отметил в интервью китайскому изданию South China Morning Post, Китай игнорирует запросы о таких переговорах более 5 месяцев.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с главой КНР Си Цзиньпином год назад. С момента начала широкомасштабной российской агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было никаких бесед с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", - сказал Зеленский.

Он также выразил мнение, что Китай как ключевой экономический партнер России, "как большая и мощная страна" может "поставить РФ на определенное место".

Во время очередной пресс-конференции спикера МИД Китая Хуа Чуньин спросили о подготовке такого разговора, пишет People's Daily Online.

Она ушла от прямого ответа на вопрос, а также назвала развязанную Россией кровавую захватническую войну против Украины "кризисом".

"Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса", - сказала она.

Как писал УНИАН, в Офисе Президента ожидали разговора президента Украины Владимира Зеленского и главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина еще в марте.

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