Разговор, вероятно, состоится в онлайн-формате.

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабной войны, пишет WSJ со ссылкой на информированные источники.

Разговор, вероятно, пройдет в онлайн-формате. Он может произойти уже после ожидаемого визита Цзиньпина в Москву и его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Если это произойдет, это будет значительным шагом в попытках Пекина сыграть роль миротворца и посредника между Россией и Украиной. Предыдущие шаги Пекина в этом направлении Запад воспринимал скептически.

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Также известно, что Си рассматривает возможность посещения других европейских стран в рамках своей поездки в Россию. Полный маршрут в настоящее время не определен. Отметим, эта зарубежная поездка станет первой для Си после того, как он получил беспрецедентный третий срок на посту главы Китая.

Украинская сторона пока не прокомментировала возможность проведения встречи между двумя лидерами.

Переговоры Зеленского и Цзиньпина - что стоит знать

На пресс-конференции в прошлом месяце, посвященной первой годовщине вторжения России в Украину, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что планирует встретиться с Си, чтобы обсудить идеи Китая о прекращении конфликта в Украине. Он также выразил надежду, что Китай не будет поставлять оружие России.

Через несколько дней в МИД Китая заявили, что приветствуют диалог с Украиной. Конкретного ответа о возможности встречи Зеленского с Цзиньпинем в ведомстве не предоставили.

До этого представители власти и сам президент неоднократно сообщали о стремление Зеленского к личным переговорам с китайским лидером, но за год полномасштабной войны они ни разу не состоялись. В то же время Си поддерживал активную коммуникацию с российским диктатором.

Визит Си Цзиньпина в Москву - когда состоится

30 января российские СМИ сообщили, что Путин пригласил Си посетить страну весной. Впоследствии Wall Street Journal в прошлом месяце проинформировал, что визит в Москву может состояться в апреле или начале мая.

13 марта Reuters со ссылкой на источники сообщило, что председатель КНР направится в Россию значительно раньше, чем ожидалось, - уже на следующей неделе.

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