'Донимает и злит': Мадяр эмоционально высказался о поведении союзников Украины

Командующий СБС раскритиковал попытки партнеров показать Киеву, кто в доме хозяин.

Попытки некоторых западных партнеров продемонстрировать Украине свою способность влиять на ход войны наносят существенный ущерб общей "рамке", в которой эта война ведется. Об этом в своём Telegram написал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

"Должен был бы промолчать, но это меня донимает и злит, ведь благодарность и признательность – не то же самое, что покорность. Взгляд военного, а не политика", – написал офицер.

Он подчеркнул, что попытки некоторых наших партнеров демонстрировать имеющиеся у них рычаги влияния наносят вред даже не самим фактом определенных препятствий, а "нарушением рамки, в которой ты действуешь".

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"Четкой рамки, где черное – очевидно черное, а белое – оно белое", – пояснил свою точку зрения Мадяр.

США вставляют палки в колеса Украине

Как писал УНИАН, после того как Трамп объявил о дизельном соглашении с РФ и раскритиковал Украину за удары по российским НПЗ, Украина внезапно столкнулась с ограничениями на использование американской системы спутниковой связи Starshield. Также начались перебои в обмене разведывательными данными. В частности, американцы перестали предупреждать Украину о пусках российских баллистических ракет.

Как впоследствии выяснили СМИ, Илон Маск лично предложил Дональду Трампу ограничить работу системы Starshield в Украине, и президент США согласился, после чего Пентагон реализовал соответствующие меры. Введенные ограничения существенно затруднили работу украинских операторов БПЛА, в частности перехват российских реактивных дронов.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что США возобновили передачу разведданных Украине. Ранее он заявил, что ограничения на работу Starshield также ослабили, но до сих пор не сняли полностью.

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