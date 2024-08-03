Украинские удары по объектам на территории Российской Федерации будут становиться еще мощнее.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал нанесение мощных ударов по территории Российской Федерации.

Как сообщил Ермак в сети Telegram, целей в стране-агрессоре хватает.

"Наши удары будут становиться еще более мощными. Россия пока не представляет, что она начала собственным террором. Целей хватит", - подчеркнул руководитель ОП.

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Удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 августа беспилотники Службы безопасности Украины на отлично зачистили аэродром "Морозовск" в Ростовской области Российской Федерации от средств противовоздушной обороны, авиации и управляемых авиационных бомб. В частности, детонация на аэродроме "Морозовск" была очень мощная. Кроме аэродрома, беспилотники также поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российскую боевую авиацию нужно уничтожать всеми эффективными способами.

В то же время, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины с помощью БПЛА был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ вблизи н.п. Каменск-Шахтинский, что в Ростовской области. В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар, который продолжается до сих пор.

По данным издания Forbes, Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем Россия. В частности, в июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.

Россия менее эффективна в уничтожении дронов, поскольку украинские удары наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам. Украина получает преимущество в стратегической войне ударов беспилотников большой дальности - и президент Владимир Зеленский обещает, что впоследствии будет больше лучших ударных беспилотников.

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