Пока неизвестно, сохранится ли такая же динамика ударов в августе.

Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем Россия. Как пишет Forbes, в июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.

Россия менее эффективна в уничтожении дронов, поскольку украинские удары наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам. Украина получает преимущество в стратегической войне ударов беспилотников большой дальности - и президент Владимир Зеленский обещает, что со временем будет больше лучших ударных беспилотников.

Наступление беспилотников России

Россия потеряла большинство своих запасов баллистических и крылатых ракет большой дальности в первые несколько месяцев войны. И хотя производство выросло с 2022 года, РФ запускает ракеты примерно с той же скоростью, что и производит - примерно 120 в месяц.

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Несмотря на то, что ракеты важны из-за их разрушительного эффекта, большая часть дальнобойной ударной мощи России сейчас - БПЛА. Их главным оружием является разработанная Ираном серия Shahed, которая стоит всего 20 000 долларов, по сравнению с миллионом или более за ракету.

"Шахеды" все чаще производятся по лицензионному соглашению на гигантском новом заводе в Елабуге, к востоку от Москвы. Конструкция была изменена в течение последних двух лет, но основы все еще остаются неизменными: дрон с винтовым приводом и размахом крыльев в 2,4 мм, который летит со скоростью около 170 км в час и имеет боевую часть чуть более 45 кг. Кроме низкой стоимости, основным преимуществом Shahed является его радиус действия, который составляет более 1600 км.

Россия обычно запускает волны до тридцати шахедов одновременно. Их улавливают тысячи украинских сетевых микрофонов. Их сбивают мобильные группы, или более мощные системы ПВО ракетами "земля-воздух", некоторые сбиваются с курса или падают на землю специальными системами электронной борьбы.

Есть несколько других российских ударных беспилотников дальнего радиуса действия, но на данный момент подавляющее большинство - это типы "Шахедов".

Украина, сбивает 90% этих дронов, а иногда и 100%. Очевидно, что шахэды все еще наносят ущерб, но угроза не растет.

Украина наносит ответный удар

В ответ Украина разработала широкий спектр различных ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности - аналитик HI Sutton идентифицировал не менее 22 различных моделей, от переоборудованных легких самолетов до реактивных ударных беспилотных летательных аппаратов, изготовленных на заказ. Большинство, однако, разработаны таким образом, чтобы быть максимально простыми, дешевыми и эффективными, независимо от внешнего вида, как дрон Drainpipe Drone, который впервые "засветился" в апреле. Производителей несколько - преимущественно украинские стартапы, которые собирают средства для своих проектов. Многие БПЛА являются таинственными, а об их существовании известно только из обломков, найденных в России.

В 2023 году Украина производила только "десятки" беспилотников типа "Шахед" в месяц. Атаки хоть и часто были резонансными, имели небольшой масштаб. Это изменилось. Массовые атаки становятся все более распространенными, иногда вместе с ударами Storm Shadow или другими ракетами, предоставленными западными союзниками.

Все, что мы знаем об атаках украинских беспилотников, поступает от российских официальных лиц, поскольку украинцы об этом не говорят. Ни один орган в России не публикует ежедневные отчеты, как это делают украинские ВВС по "Шахедам" и ракетным атакам, но заявления публикуют местные губернаторы и военные управления.

5 июля Минобороны России "подтвердило, что его силы уничтожили 50 украинских беспилотников на территории России", 9 июля их было 38, 11 июля - 75, 18 июля - еще 33. 20 июля было 26, а 22 июля они сбили 80 беспилотников. Было еще 20 - 27-го, 41 - 29-го и 19 - 31-го июля, а также меньшие количества в одиннадцать других дней.

Эти цифры невозможно подтвердить. Они могут и не отражать общее количество запущенных беспилотников.

"На основании заявлений российских государственных органов, Украина запустила более 524 ударных беспилотника в июле по сравнению с менее чем 200 за каждый из предыдущих двух месяцев. Похоже, что это первый месяц, когда украинский общий показатель превысил российский", - отмечает издание.

Точное нацеливание

Информации о том, на что целятся российские беспилотники, мало, хотя сообщения об отключении электроэнергии и проблемах с электричеством свидетельствуют о том, что удары по электрической инфраструктуре Украины продолжаются. Украина потеряла примерно половину своих 18 гигаватт мощностей, существует срочная программа восстановления к зиме.

Украинская кампания является многосторонней, направленная против различных целей высокой стоимости - нефтеперерабатывающие заводы и нефтегазохранилища. Драматические последствия атак часто появляются в сети. Общий ущерб отрасли трудно оценить, но он растет. Санкции затрудняют ремонт нефтеперерабатывающих заводов, и Россия может быть вынуждена поднять цены или ограничить поставки.

Второй класс целей - российские военные авиабазы. Точная дальность действия различных украинских ударных беспилотников неизвестна, но недавняя атака на авиабазу Оленья в России была нанесена с расстояния более 1800 километров. Такой диапазон ставит под угрозу огромное количество российских баз. Эти удары трудно оценить, поскольку единственная доступная информация о повреждениях поступает со спутниковых изображений, которые могут быть нечеткими. Украина утверждает, что 27 июля уничтожила российский Су-30М на авиабазе Саки и повредила бомбардировщик Ту-22М на авиабазе Оленья.

"Заметьте, что для обоих типов целей малая боеголовка беспилотника может нанести непропорциональный ущерб. Один уничтоженный российский истребитель мог бы окупить стоимость всей кампании беспилотников в несколько раз. Некоторые из более крупных беспилотников могут нести гораздо большие боеголовки, хотя и до нескольких сотен кг, удерживая больший диапазон целей под угрозой", - отмечает издание.

Электрические подстанции, которые в России охлаждаются легковоспламеняющимся маслом, также являются мишенями для украинских беспилотников.

Мик Райан, старший научный сотрудник по военным исследованиям Института Лоури, отмечает, что одна из функций украинской кампании беспилотников - создать дилеммы для российских военных планировщиков. Отвод противовоздушной обороны от линии фронта может помочь защитить авиабазы, но оставит войска уязвимыми. Сосредоточение на авиабазах означает, что жизненно важные нефтехранилища будут гореть с возрастающей скоростью. Изменение протоколов, чтобы позволить войскам быстрее открывать огонь, может увеличить и без того ужасное количество случаев дружественного огня.

Райан отмечает, что кроме экономических и военных последствий, кампания беспилотников является политическим оружием. Стремительный рост цен на газ и горение нефтяных резервуаров объясняют россиянам настоящие последствия вторжения в Украину.

Ускоренное производство

Большой вопрос в том, сколько ударных беспилотников большой дальности может изготовить Украина и июль - это прорыв или тренд.

Производители беспилотников Terminal Autonomy в декабре прошлого года обсуждали планы массового производства своего AQ-400 Scythe. Деревянный корпус дрона можно изготовить с помощью тех же установок, которые режут мебель, и его легко собрать с помощью неквалифицированного труда. Они верили, что смогут производить 500 дронов в месяц к середине 2024 года, но это будет зависеть от поддержки правительства. Другие производители беспилотников, которые производят "Бобер", "Лютый" и другие, могут иметь аналогичные мощности, опять же, если они получат достаточное финансирование.

В декабре министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что имеет целью изготовить 10 тыс. ударных беспилотников с радиусом действия в сотни километров в 2024 году. Это будет более 830 в месяц.

А на прошлой неделе во время одного из своих вечерних обращений президент Зеленский заявил, что "мы готовим шаги для увеличения количества и качества наших беспилотников дальнего действия".

Один месяц усиления ударов беспилотников может не иметь смысла. Украина еще не превысила общее количество 600 "Шахедов", запущенных Россией в марте и декабре. Но июль может стать поворотным моментом в стратегической войне беспилотников и началом роста проблем для России.

Использование дронов на войне в Украине

Ранее издание BBC описало "войну будущего". Эксперты говорят, что беспилотники, которые когда-то играли второстепенную роль в войне, сейчас являются главным компонентом на фронте вблизи с пехотой и артиллерией.

Также украинская разведка показала новейшее оружие, благодаря которому был уничтожен российский Су-57. По словам военных, они используют дроны тактического поражения, такое новейшее оружие максимально вредит оккупантам.

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