По словам президента, российскую боевую авиацию нужно уничтожать всеми эффективными способами.

Российские оккупанты только за эту неделю применили по Украине более 600 КАБов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российскую боевую авиацию нужно уничтожать там, где она есть, с помощью всех эффективных средств.

"Бить по российским аэродромам - это также вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с нашими партнерами - решение по безопасности. Только так реально обеспечить защиту для наших людей. Только на этой неделе более 600 управляемых авиационных бомб Россия применила против Украины. Должны остановить этот ежедневный российский террор общими сильными решениями", - призвал глава государства.

Удары российскими КАБАМами по Украине - последние новости

Как писал УНИАН, армия РФ нанесла удары по Донецкой области, скорее всего, используя управляемые авиабомбы. В результате вражеских авиационных атак ранения получили пять гражданских лиц, в том числе - 11-летний ребенок.

В то же время полковник австрийской армии Маркус Райснер объяснил, как Украине защититься от применения россиянами КАБов.

"И здесь, конечно, большие надежды сейчас возлагаются на возможную поставку F-16, что позволит, с использованием соответствующего вооружения класса "воздух-воздух", фактически изменить дистанцию, на которой сейчас российские боевые самолеты применяют планерные бомбы, на невыгодную для россиян. Это заставит их отступить еще дальше в свое воздушное пространство из-за активной противовоздушной обороны Украины, в данном случае - применение истребительной авиации", - отметил полковник.

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