Он отметил, что РФ запускала много дезинформации о том, что решения принимает не президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне распространяют дезинформацию о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, чтобы ослабить его.

В интервью для Bloomberg у него спросили, обеспокоен ли он тем, что Ермак имеет слишком много власти. "Если вы проанализируете те или иные средства массовой информации, о Ермаке стали так говорить уже после того, как говорили об одном главе администрации, потом говорили еще об одном человеке среди депутатов, потом говорили о третьем..." - ответил он.

Зеленский отметил, что такая работа ведется для атак непосредственно на него. "Россия запускала очень много разной дезинформации, что не я решаю, а решают какие-то теневые люди. Что президент не контролирует партию или президент не имеет никакого влияния на тех или иных министров и тому подобное. Я не хочу иметь влияние. Есть закон. Я президент согласно украинскому законодательству. Ермак - мощный менеджер. Один из очень мощных менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я. И он выполняет эти задачи", - подчеркнул он.

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Если кто-то хочет ослабить того или иного человека, то он всегда будет "бить по команде", добавил президент. "А когда вы добьете команду этого человека - вы начнете бить по этому президенту. Это и есть политика тех, кто недоволен мной. А мной довольны не только "русские". Прежде всего "русские" хотели тем или иным способом меня уничтожить, потому что для них - это план оккупации. Один из планов", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, россияне так же это лоббировали в других странах мира. "К сожалению, не только "русские" хотят слабого президента Украины. Слабый президент Украины - это возможность оторвать от Украины половину территории, это возможность Украину остановить по дороге к вступлению в Европейский Союз, это возможность закрыть мне рот, это возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет иметь влияния на те или иные общества. И это и есть задача для многих в мире. Вот что примерно происходит", - подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, многих удовлетворила бы Украина, о которой никто не говорит и которую не никто не слышит. "Кто-то не страдал бы от развития нашего сельского хозяйства, экспорта и тому подобное. Кто-то не страдал бы от того, что мы можем своим примером остановить российскую экспансию и вернуть советский союз назад, что мы можем быть примером для других советских республик. Сильная Украина - это проблемная Украина. Сильная Украина многим не нужна, но Украина сильная - она справедливая. И большинству обществ мира нужна такая страна, потому что это пример", - сказал Зеленский.

Последние заявления Ермака

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Офиса президента сказал, что при Зеленском не будет ни Минских договоренностей в том виде, какими они были раньше, ни Будапештского меморандума.

Также он сообщал, что сейчас Украина вместе с партнерами ищут возможность приглашения российской стороны на новый мирный саммит.

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