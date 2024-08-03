В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар, который продолжается до сих пор.

Украинские дроны атаковали склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Ростовской области, который обеспечивает горючим воинские части и подразделения РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщили источники УНИАН в спецслужбе.

"В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории Комбината "Атлас" Управления Федерального агентства государственных резервов РФ вблизи н.п. Каменск–Шахтинский, что в Ростовской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данный склад обеспечивает поставки ГСМ в интересах воинских частей и подразделений РФ, которые дислоцируются на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Поражение объекта произошло с помощью 15 БПЛА типа Obsidian.

По информации российских СМИ и социальных сетей, было поражено несколько резервуаров с ГСМ. В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар. Пожар продолжается до сих пор.

Операции ГУР – последние новости

В конце июля стало известно, что группировка "Химик" Главного управления разведки Минобороны Украины нанесла комплексный удар по позициям российских войск в Сирии.

К вечеру 30 июля киберспециалисты ГУР МО Украины завершили одну из крупнейших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру России. Тогда были поражены критически важные ресурсы и получен доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

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