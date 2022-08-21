Оккупанты похитили директоров лицеев №3 и №2 Новокаховского городского совета Ирину Дубас и Оксану Якубову.

В Новой Каховке Херсонской области представители так называемой "власти" похитили директоров лицеев №3 и №2 Новокаховского городского совета Ирину Дубас и Оксану Якубову.

Об этом рассказал Новокаховский городской голова Владимир Коваленко, сообщает Общественное.

"Есть такая Лилия Гришагина, которая сотрудничает с оккупационными властями и приняла от них один из лицеев. На сколько мне известно, она предъявила претензии Ирине Дубас и Оксане Якубовой, как будто они не всю материальную базу передали. По ее информации, когда она обратилась в соответствующие структуры, их арестовали", — заявил Коваленко.

По его словам, Лилия Гришагина ранее возглавляла Таврическую школу №7.

Напомним, на Херсонщине россияне заставляют заключенных получать паспорта РФ. В Новой Каховке Херсонской области открылся пункт приема документов для получения гражданства РФ.

Кроме того, по словам коллаборантов, на территории Запорожской области националистические батальоны устроили тотальную проверку мирного населения с запретом выезда на территорию ОРДЛО.

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