ВСУ второй раз за несколько недель попали в российский склад боеприпасов на оккупированной Херсонщине.

Во временно оккупированной Новой Каховке, что в Херсонской области, в очередной раз сдетонировали склады боеприпасов оккупационных войск РФ.

Информацию о взрывах на объекте подтвердили в СтратКоме ВСУ, добавив, что украинская артиллерия нанесла успешного удара, попав непосредственно в российский состав.

В Новой Каховке прогремел мощный взрыв. Прямое попадание в очередной состав "гуманитарки". Орки носятся по всему городу с выпученными глазами и полными от страха штанами. Идут постоянные проверки местных. Ищут панически тех, кто предоставляет информацию, а оно не работает. Потому что оккупантов ненавидят почти все - отметили в Центре.

Очевидцы в социальных сетях публикуют фото с места происшествия.

Новая Каховка – наиболее стратегически важный город на юге

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. В частности, контроль над данным городом позволил бы ВСУ развивать наступление не только на правом берегу Херсонской области, но и выйти на админграницы с Автономной Республикой Крым.

Новую Каховку он называет "наиболее привлекательной" для проведения контрнаступления Вооруженных Сил. Необходимые предпосылки для него там уже созданы, добавляет эксперт: нарушена логистика врага, нанесены удары по мостам.

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