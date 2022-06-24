Отмечается, что в городе Новая Каховка Херсонской области открылся пункт приема документов для получения гражданства РФ.

В Херсонской области захватчики заставляют заключенных подавать документы на российские паспорта чтобы повысить показатели "паспортизации".

Об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в телеграмме.

Отмечается, что в городе Новая Каховка Херсонской области открылся пункт приема документов для получения гражданства РФ. "Чтобы повысить показатели "паспортизации", захватчики заставляют заключенных подавать документы на российские паспорта", - отметили в ГПД.

Кроме того, по словам коллаборантов, на территории Запорожской области националистические батальоны устроили тотальную проверку мирного населения с запретом выезда на территорию ОРДЛО.

Также сообщается, что в Москве у посольства США россияне открыли площадь "ДНР", а на месте завода "Азовсталь" планируют сделать промышленный парк или место отдыха.

На Луганщине российские захватчики заявляют, что украинские войска заблокировали выезды в сторону временно оккупированных территорий.

Кроме того, во временно захваченном Изюме Харьковской области коллаборанты объявляют, что школьное обучение будет проходить по российской программе.

Как сообщал УНИАН, Россия перебрасывает часть своих сил на Донбасс, открывая Вооруженным силам Украины перспективы окружения и деоккупации Мелитополя и Херсона. Генерал Маломуж озвучил вероятные сценарии.

Вас также могут заинтересовать новости: