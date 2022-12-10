Горит захваченное здание церкви.

У российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) "субботняя вечеринка". В городе слышали взрывы в районе их базы.

Как рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, взрывы были слышны на востоке города.

"По предварительной информации, горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которую оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое логово для сборищ. Интересно сколько вражеских "гостей" прожарилось", - написал он.

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Ситуация на Запорожском направлении

С первых недель полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, оккупанты контролируют около половины территории Запорожской области.

Под оккупацией Энергодар, где расположена ЗАЭС, которую оккупанты атакуют и на которой устраивают провокации, Мелитополь, Бердянск и другие города и села области.

Населенные пункты Запорожья, которые врагу не удалось взять под контроль, россияне регулярно обстреливают. Ударам подвергаются, в частности, областной центр и пригород.

Эксперты объясняли, что для контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении пока нет условий. Впрочем прогнозируют, что вскоре здесь будет активизация боевых действий.

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