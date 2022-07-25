Также в Мелитополе вагоны загружают краденым в Украине зерном, чтобы вывезти на территорию РФ.

В Мелитополе в здании подразделения Государственной службы охраны удерживают украинских граждан, к которым применяют пытки.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Здание, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, используется для содержания задержанных украинских граждан. Есть свидетельства, что к задержанным применяются пытки", - сказано в сообщении.

В ГУР также отмечают, что во временно оккупированном Мелитополе в районе элеватора установлено нахождение грузового поезда противника с 8 крытыми грузовыми вагонами с надписью "агро-фрегат".

"Вагоны загружаются зерновыми культурами. В дальнейшем их планируют незаконно вывезти на территорию РФ", - сказано в сообщении.

Также в Мелитополе рашисты хотят восстановить аэродром.

Как сообщал УНИАН, в Мелитополе оккупанты готовятся к ведению боевых действий. Так, например, самопровозглашенный "руководитель" департамента здравоохранения собрал совещание и поручил учреждениям здравоохранения подготовить запас еды, воды и заклеить окна.

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