Впрочем, полноценный ремонт и функционирование взлетной полосы в ближайшее время маловероятно.

Оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении сказано, что оккупанты в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. "Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс". Впрочем, полноценный ремонт и функционирование взлетной полосы в ближайшее время маловероятны. Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и способен выдерживать нагрузку самолетов и другой техники без потери свойств", - отмечает ГУР МОУ.

Также отмечается, что враг планирует использование мощностей бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания долговременных огневых точек на железо-бетонном основании.

Как сообщал УНИАН, в Мелитополе оккупанты готовятся к ведению боевых действий. Так, например, самопровозглашенный "руководитель" департамента здравоохранения собрал совещание и поручил учреждениям здравоохранения подготовить запас еды, воды и заклеить окна.

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