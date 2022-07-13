Об этом свидетельствует подготовка коллаборантами укрытий и создание необходимого запаса продовольствия.

В Мелитополе оккупанты готовятся к ведению боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Как сообщил Федоров, рашисты готовятся к боевым действиям в Мелитополе, о чем свидетельствуют действия коллаборантов. Так, например, вчера самопровозглашенный "руководитель" департамента здравоохранения собрал совещание и поручил учреждениям здравоохранения подготовить запас еды, воды и заклеить окна.

Он также рассказал, что оккупанты решили не выпускать людей из города.

"Они собирают людей на блокпостах, чтобы прикрыть перегруппировку своих войск", - Федоров.

В то же время, по его словам, в городе остаются около 70 тыс. жителей.

Также Федоров рассказал, что в первые дни оккупации россияне настаивали на том, чтобы город переключил свою газотранспортную систему на российскую.

"Я не могу подтвердить информацию со стороны российских пропагандистов о переходе на газотранспортную систему РФ, ведь ни тогда, ни сейчас мы не имеем информации о технической возможности такого перехода", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера Федоров заявил, что в Мелитопольском районе пылает захвачена оккупантами база воинской части. Именно туда рашисти перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе.

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